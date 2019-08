Humorista Jel posa ao lado do “inigualável” agente Jorge Mendes

NTV Hoje às 13:30, atualizado às 14:02 Facebook

Jel posou ao lado do agente de futebol Jorge Mendes, conhecido por representar Cristiano Ronaldo. Num clima de boa disposição, o humorista não hesitou em brincar com o empresário. O comediante aproveitou a noite deste domingo para dançar e divertir-se na discoteca Bliss, em Vilamoura. Enquanto estava naquele espaço noturno, Jel deparou-se com Jorge Mendes. Após eternizar o momento com uma foto partilhada no Instagram, o humorista escreveu na legenda uma brincadeira alusiva à transferência de João Félix do Benfica para o Atlético de Madrid, por cerca de 120 milhões de euros, que foi mediada por Jorge Mendes.