Iker Casillas de volta a Portugal por motivos médicos

O guarda-redes espanhol está de volta a Portugal mas não pelos melhores motivos. Iker Casillas teve de regressar ao Porto por motivos de saúde. Um mês e meio após ter sofrido um enfarte no miocárdio, Iker Casillas teve de regressar ao norte do país para realizar mais alguns exames médicos. Consigo trouxe a mulher, Sara Carbonero. Parece que a invicta tem um efeito positivo na vida do casal espanhol e por isso decidiram prolongar a sua estadia na cidade. Iker Casillas e Sara Carbonero enfrentam uma fase mais complicada das suas vidas. A jornalista foi diagnosticada com cancro nos ovários. […]