Inês Castel-Branco: “Se for preciso rapo o cabelo para uma personagem”

Inês Castel-Branco está de volta à representação e agora com um visual novo: passou a ser ruiva, o tom de cabelo que marca a sua inspetora da PJ na nova novela da SIC “Nazaré”. Ela está de volta à ficção. Depois de ter gravado a novela “Amor Maior”, Inês Castel-Branco está de regresso às tramas da SIC em “Nazaré”. Para interpretar a nova personagem, a filha da comentadora Luísa Castel-Branco voltou a revelar-se “camaleónica” e mexeu na cor do cabelo, exibindo agora um ruivo. “Adoro mudar e acho que isso me ajuda imenso na construção da personagem. Quando me desafiam […]