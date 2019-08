Inês Folque aceita sugestões para local de férias

NTV Hoje às 18:00, atualizado às 18:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Inês Folque entra de férias em menos de uma semana. Ansiosa, a apresentadora da SIC ainda não decidiu a praia para onde vai, por isso, pediu ajuda aos fãs. A também atriz, que saltou para a ribalta depois de integrar o elenco da série “Morangos com Açúcar” (TVI), recorreu ao perfil de Instagram para pedir sugestões aos internautas de locais para ir de férias. “Daqui a menos de uma semana pretendo estar de molho numa qualquer praia bonita neste nosso Portugal lindo. Aceitam-se sugestões de praias espetaculares! Surpreendam-me!” pode ler-se na publicação. View this post on Instagram 🌸🌸🌸 Daqui a […]