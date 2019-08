Inês Folque conta como foi ouvir o coração do bebé pela primeira vez

NTV Hoje às 11:30, atualizado às 12:02 Facebook

Inês Folque briu o livro e contou como foi a primeira vez em que ouviu o batimento cardíaco do seu bebé. O momento inédito marcou a vida da atriz. A também apresentadora da SIC foi desafiada por uma marca de produtos de higiene oral a recordar um dos melhores episódios da sua vida. Resultado? Inês Folque desvendou o que está por trás do seu sorriso. “Por mais voltas que desse para responder a esta pergunta a reposta ia dar sempre ao mesmo sítio. Por trás do meu sorriso está a melhor notícia que podia ter tido e que já partilhei […]