Inês folque conta quais os desejos da primeira gravidez

A viver a sua primeira gravidez, Inês Folque contou quais os principais desejos que sentiu até agora no que diz respeito à alimentação. A atriz esteve como convidada n’”O Programa da Cristina” (SIC) que ficou marcado, esta segunda-feira, pelo regresso de Cristina Ferreira ao trabalho, depois de umas férias entre Ibiza e Vila Nova de Milfontes. Enquanto estava à conversa com a comunicadora do terceiro canal, a também apresentadora revelou os três alimentos que mais tem comido na sua gestação: “Chocolates, sopa e gelados!” Cristina Ferreira perguntou ainda qual o sexo do bebé, mas Inês Folque optou por não adiantar, […]