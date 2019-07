Inês Gutierrez conta os dias para ir de férias

NTV Hoje às 18:00, atualizado às 18:13 Facebook

A um passo do descanso. Inês Gutierrez, repórter da TVI, conta os dias para ir de férias que começam já… esta segunda-feira. A namorada de João Montez resolveu celebrar à beira da piscina. Falta um dia. Inês Gutierrez prepara-se para ir de férias a partir desta segunda-feira, depois de vários meses árduos de trabalho a fazer reportagens para a TVI. A namorada do também repórter do quarto canal João Montez resolveu celebrar a chegada do descanso numa piscina em Belém. “Sim, estou a contar os minutos para ir finalmente de férias uns diazinhos! Ainda não vos disse para onde vou, […]