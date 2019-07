Inês Gutierrez e João Montez namoram em paraíso italiano

NTV Hoje às 17:15, atualizado às 17:34 Facebook

Inês Gutierrez e João Montez fizeram as malas e viajaram até Sardenha, em Itália, onde estão a namorar em locais paradisíacos. O casal de repórteres da TVI colocou a vida profissional em Queluz de Baixo em pausa e fugiu para longe de Portugal. Os dois têm aproveitado para apanhar banhos de sol e namorarem na ilha La Maddalena. "Numa viagem à Sardenha, é obrigatório ir até à ilha La Maddalena. O ideal é alugar um barco para conseguirem ter acesso a praias desertas", recomendou a comunicadora no perfil de Instagram.