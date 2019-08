Inês Gutierrez e João Montez namoram entre lençóis

NTV Hoje às 13:15, atualizado às 13:43 Facebook

Sem qualquer pudor, Inês Gutierrez mostrou-se na cama com o namorado, João Montez. O casal protagonizou uma sessão fotográfica que incendiou as redes sociais. A dupla de apresentadores tem partilhado com os fãs vários momentos a dois e, na segunda-feira não foi exceção. No Instagram, Inês Gutierrez publicou o resultado de um produção íntima que realizou com o namorado. “Muito reticente até dizer que sim. Há trabalhos que têm que esperar. Pela luz certa, pela pessoa certa, pelo momento certo. Este foi um deles. Hoje, vendo de fora, gosto (tanto)”, escreveu na legenda. View this post on Instagram Muito reticente […]