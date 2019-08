Inês Herédia brinca com o filho na piscina

NTV Hoje às 16:15, atualizado às 16:49 Facebook

A desfrutar de alguns dias de descanso no Alentejo em família, Inês Herédia enterneceu os seguidores com um momento amoroso ao lado do filho. Terminado o projeto “A Tua Cara Não Me É Estranha”, na TVI, a cantora e atriz rumou até terras alentejanas onde tem partilhado vários momentos no seu perfil da rede social Instagram. Desta vez, Inês Herédia publicou uma fotografia no Instagram, na qual surgiu com um dos filhos gémeos na piscina. “Porque tu és o céu, porque tu és o céu cheio de estrelas…”, escreveu na descrição. View this post on Instagram cause you’re a sky, […]