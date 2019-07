Inês Herédia desabafa após participar no programa da TVI

NTV Hoje às 12:34, atualizado às 13:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Inês Herédia confessou, nas redes sociais, que teve uma semana díficil e muito cansativa após a participação no programa “A Tua Cara Não Me É Estranha” (TVI). A atriz foi a vencedora da transmissão deste domingo ao imitar Barbara Streisand, passando para a final do programa. No entanto, a também cantora revelou que para conseguir atuar teve que vencer o cansaço. “Não estava nada à espera disto… Queria agradecer muito à produção, deixaram-me descansar durante o dia… Tive mesmo ‘burn out’ hoje. Se não fossem todos que conseguiram atrasar o meu processo de maquilhagem, de caracterização, não tinha conseguido cantar […]