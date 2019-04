Inês Ramos em cenas ousadas na estreia como atriz na TVI

Sara Oliveira Hoje às 14:09 Facebook

Aos 21 anos, Inês Ramos é uma das mais recentes revelações da ficção nacional, uma área à qual foi parar quase por acaso.

O desafio partiu da agência que a representa, a Central Models", "para ir a um casting" que a modelo, natural de Elvas, não recusou, apesar de não ter experiência na representação.

"Nunca tinha feito nada [como atriz], mas se me estavam a convidar é porque achavam que tinha talento. Ou então estavam a desafiar-me. E no dia seguinte fui fazer o casting", recorda em conversa com o JN.

A resposta chegou um mês depois e Inês juntou-se ao elenco do policial "A teia", na TVI, para dar vida à calculista Liliana Seixas, o que "foi muito desafiante e interessante". "Para além de ser uma personagem mais nova do que eu, não tinha nada a ver comigo. A personalidade da Liliana nada tem a ver com a personalidade da Inês", assegura.

Faculdade fica para depois

A experiência correu tão bem que Inês já não tem dúvidas: vai "investir na formação em representação", deixando para trás os planos para ingressar no Ensino Superior "em Psicologia ou Direito". "Antes de acabar o 12.° ano já trabalhava como modelo. Quando terminei, como não sabia para o que queria ir, disse à minha mãe que ia ficar um ano a trabalhar na moda e depois decidia. Quando ia inscrever-me na universidade apareceu "A teia" e agora tenho a certeza do que quero", diz.

As cenas mais ousadas com o ator Carloto Cotta (que faz de Jaime Rosa Neto) "foram talvez as mais complicadas, mas todas tiveram a sua dificuldade". "Mas tive uma coach que me ajudou muito, principalmente a controlar as emoções e conseguir o pretendido pelo realizador", conta Inês.

Curiosamente, já tinha feito outras coisas em televisão, não só como modelo como também a cantar. Participou em "Uma canção para ti" e depois em "Rising star", na TVI, e estudou música "durante vários anos". Teve uma banda, mas agora é "mais como hobby" que se entrega às cantorias. Por isso, "adorava fazer um papel que envolvesse música também".

O desporto é outra das paixões de Inês Ramos, que participou em vários campeonatos nacionais de voleibol. Atualmente, longe das quadras, "é impossível passar um dia sem treinar, pois faz bem à mente", conclui, pronta a correr atrás das oportunidades que possam surgir.