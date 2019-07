Influencer Joana Vaz desfruta de lua-de-mel paradisíaca

NTV Hoje às 13:50, atualizado às 13:59 Facebook

Joana Vaz viajou para o Dubai, na passada semana, e encontra-se atualmente nas Maldivas em lua-de-mel com o marido. Dois destinos de sonho. Após trocar alianças com José Henrique Moura, no dia 19 de junho, no Porto, a influencer e blogger Joana Vaz seguiu para a lua-de-mel. O casal passou os primeiros dias no Dubai antes de partir para as águas paradisíacas das Maldivas. Nas redes sociais, Joana Vaz continua partilhar as fotografias desta viagem com os seguidores. View this post on Instagram Wanderlust is a strong desire to wander or travel and explore the world 🙌 well I could […]