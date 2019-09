“Influencer” portuguesa posa ao lado de Paris Hilton

NTV Hoje às 16:30, atualizado às 17:00 Facebook

Beatriz Moniz Ramos marcou presença no festival Burning Man, nos Estados Unidos, onde aproveitou para posar ao de Paris Hilton. A influenciadora portuguesa viajou até Los Angeles para o Burning Man, que ocorre anualmente em Black Rock City, cidade situada no deserto de Black Rock. O festival atrai mais de 50 mil pessoas e várias celebridades como Paris Hilton. A jovem deparou-se com a socialite e não hesitou em eternizar o momento no perfil de Instagram, com uma fotografia de ambas. “Burner girls”, escreveu Beatriz Moniz Ramos na descrição. View this post on Instagram Burner girls 🔥🌬 @parishilton A post […]