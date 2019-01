Iniesta criticado por posar com "Reis Magos" com cara pintada de negro

Hoje às 10:15 Facebook

Andrés Iniesta, antigo jogador do Barcelona e da seleção espanhola, está a ser alvo de críticas nas redes sociais depois de ter publicado uma fotografia em que aparece ao lado de duas pessoas pintadas com a cara de negro.

O jogador, a mulher e dois dos filhos do casal posaram junto a um grupo de pessoas vestidas a preceito para celebrar o Dia de Reis. Entre os presentes, destacam-se dois rostos pintados de negro.

O Dia de Reis é uma importante tradição cristã em Espanha, que celebra o dia em que três Reis Magos vindos do oriente terão visitado Jesus e a a família. No dia 5 de janeiro, são realizados grandes desfiles nas principais cidades espanholas e, normalmente, Baltazar, um dos reis da passagem bíblica, é interpretado por um homem branco pintado com a cara de negro.

Esta forma de retratar a personagem sempre provocou polémica, levando mesmo o município de Madrid, em 2016, a proibir a contratação de pessoas brancas para desempenharem o papel de Baltazar, explica a BBC.

Nas redes sociais, Iniesta foi criticado pela publicação da imagem. "Eu pergunto como é que depois de ter partilhado um balneário com jogadores como Abidal ou Dani Alves não consegue compreender que isto não é bom", questionou o jornalista Musa Okwonga. Também Nick Bright, da BBC, demonstrou ter ficado surpreendido com a publicação da fotografia. "Não acredito que em 2019 ainda existam pessoas famosas a fazer isto", questionou incrédulo.

Segundo a estação pública britânica, o jogador não reagiu às críticas que lhe foram feitas.