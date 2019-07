Insólito. Atriz de “Game of Thrones” concorreu sozinha aos Emmys… porque a produtora da série não a propôs

NTV Ontem às 22:30 Facebook

É a notícia que está a marcar o mundo das séries: Gwendoline Christie, a Brienne of Tarth da série “Game of Thrones”, não foi proposta pela produtora HBO para a corrida aos Emmys. Alternativa: pagou 250 euros e concorreu sozinha. Lembra-se da Brienne of Tarth de “Game of Thrones”, a cavaleira loira com quase dois metros de altura que se apaixonou por Jaime Lannister (Nikolaj Coster Waldau)? O desempenho na série, que em Portugal passou na HBO e no SyFy, valeu-lhe a nomeação para os Emmys, os prémios mais prestigiantes do mundo, na categoria de Melhor Atriz Secundária num Drama. […]