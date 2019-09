Instagram de Robert Downey Jr. invadido por hacker

NTV Hoje às 13:30, atualizado às 13:45 Facebook

A conta oficial de Instagram de Robert Downey Jr. foi invadida por um hacker, na sexta-feira, contudo já foi recuperada. Após uma série de publicações em que, supostamente, oferecia iPhones, Apple Watch, MacBook, Tesla e outros produtos, o ator anunciou no Twitter que teria sido vítima de um hacker. “O meu Instagram está comprometido. Por favor, fiquem longe até que tudo seja resolvido. Muito obrigado”, escreveu. I'm sorry to say my Instagram has been compromised… Please steer clear for the time being until it's sorted. Thank you all. I love you 3000. — Robert Downey Jr (@RobertDowneyJr) September 6, 2019 […]