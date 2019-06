Instagrammer acusada de receber por divulgar produtos sem informar fãs

Hoje às 17:31 Facebook

A instagrammer Sophie Hinchliffe está a ser acusada de não ter informado os seus seguidores que alguns dos produtos divulgados eram anúncios de publicidade.

Conhecida como "Mrs Hinch", Sophie Hinchliffe divulga na sua conta de Instagram dicas de limpeza e produtos que utiliza para limpar a casa. Recentemente, a "influencer" foi acusada de alegadamente não ter informado os seus 2,5 milhões de seguidores, que alguns dos produtos de limpeza que aconselhou, na verdade, foram um golpe de publicidade.

A investigação está a cargo da Advertising Standards Authority (ASA), organização reguladora da indústria de publicidade no Reino Unido, que recebeu três reclamações das publicações da "Mrs Hinch", em abril. As queixas indicam que divulgou as marcas "Flash" e "Febreze" sem referir que foi paga pela "Procter & Gamble".

À BBC, Sophie disse que "ser autêntica e transparente é incrivelmente importante", e sente que a "sua comunidade está esclarecida sobre qualquer conteúdo que faça parte de uma parceria comercial".

O jornal inglês "Daily Mail" noticiou anteriormente que a instagrammer, de 29 anos, é uma das mais conhecidas e bem pagas "influencers" de limpeza online, ganhando cerca de 5 mil libras (5.648 euros) por cada publicação. "Tenho a sorte de as marcas quererem trabalhar comigo, mas só colaboro com as que realmente gosto e recomendo às pessoas", acrescentou Sophie Hinchliffe.

As normas referem que os "influencers" devem rotular claramente o conteúdo que foi pago ou que receberam como presentes, usando, por exemplo, "hashtags" que obrigatoriamente devem estar situadas no início da publicação.