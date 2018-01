Inteligência artificial usada para falsificar pornografia com famosas

Hoje às 20:15 Facebook

Um grupo na rede social Reddit está a ser usado como ponto nevrálgico para a criação e distribuição de pornografia em que a cara das atrizes é trocada pelos rostos de estrelas de Hollywood, através de um algoritmo de inteligência artificial.

O caso foi tornado público em dezembro, quando o site "Motherboard" denunciou a criação de um vídeo pornográfico com a cara da atriz Gal Gadot. Apesar de as imagens não serem perfeitas e não passarem como verdadeiras depois de uma análise cuidada, devido a alguns erros, o resultado final, descreve a revista, é assustador, porque foi criado por apenas uma pessoa, com recurso a um software disponibilizado online.

Apesar de alterar um vídeo não ser uma tarefa fácil, a colocação no grupo do Reddit de um link para uma aplicação que ajuda a criar este tipo de imagens fez com que o número de vídeo falsos começassem a surgir na Internet. As caras de estrelas como Gal Gadot, Taylor Sift, Scarlett Johansson, Maisie Williams, Daisy Ridley, Sophie Turner ou Emma Watson já foram colocadas em vídeo pornográficos, revela o jornal britânico "The Guardian".

O que distingue estas imagens de outro género de montagens é a qualidade final do trabalho, que se baseia em horas de processamento e no uso de uma base de dados de imagens suficientemente grande para fornecer referências ao algoritmo de inteligência artificial.

À "Motherboard", o criador da aplicação e impulsionador do grupo, que usa o nome "deepfakeapp", salienta que a versão atual da aplicação é boa, mas uma melhor estará para vir. "Quero melhorar até ao ponto em que os utilizadores possam selecionar um vídeo no computador, descarregar uma rede neural ligada a uma cara disponível numa biblioteca pública e trocar a cara no vídeo com o clique de um botão", explicou.