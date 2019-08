Internautas defendem que nova tatuagem de Drake é uma ofensa aos Beatles

NTV Hoje às 12:45, atualizado às 13:12 Facebook

Drake tatuou a própria versão da imagem de capa do álbum “Abbey Road”, no braço esquerdo, ao colocar-se à frente dos Beatles. O rapper canadiano está a ser alvo de criticas nas redes sociais, desde que revelou a nova tatuagem controversa. Os fãs acusaram Drake de se apresentar como o quinto membro dos Beatles, após acrescentar-se à frente de John Lennon, na capa em que aparecem os quatro membros da banda, a atravessar a Abbey Road. Drake has a tattoo of himself in front of the Beatles on his arm. “I got more slaps than the Beatles…” pic.twitter.com/krzzFSF2Mj — Word […]