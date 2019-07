Irina Shayk continua a acreditar no casamento

Hoje às 10:39 Facebook

Modelo Irina Shayk confessa, em entrevista, não dizer "não" ao casamento, cerca de um mês após a separação de Bradley Cooper.

Cerca de um mês após o anúncio do fim do relacionamento com o ator norte-americano Bradley Cooper, Irina Shayk abriu o coração numa entrevista para a "Harper"s Bazaar". A modelo russa falou de amor, mesmo após a rotura com Cooper, com quem esteve quatro anos e com quem tem uma filha, Lea de Seine, de dois anos.

"Se acredito no casamento... sim, claro. Não sou o tipo de pessoa contra isso", respondeu quando questionada sobre sentimentos.

Os rumores de que o agora ex-namorado teria um caso com Lady Gaga também vieram à baila, mas Irina parece não valorizar, atribuindo-o a puro voyeurismo: "Creio que são apenas seres humanos: se não tens algo, queres tê-lo. Há ali uma cortina, tu queres abri-la. É curiosidade, acho".

Mesmo seguindo caminhos distintos, o casal tem como foco a educação da filha, apesar de Irina, de 33 anos, garantir que a maternidade não mudou a sua forma de estar enquanto mulher.

"Temos de ser mesmo verdadeiros connosco próprios pelos nossos filhos, caso contrário, vivemos uma mentira. Diz-me uma razão pela qual, simplesmente por seres mãe, tens de usar uma saia mais comprida? Não! Eu não acredito nisso. Não acredito mesmo. Como é que há pessoas que pensam isto? Porque é que deverias mudar quem és e como te sentes só porque te tornaste mãe?!", confessou.

Num registo inédito e bastante intimista, Irina recordou ainda a adolescência difícil, principalmente depois da morte do pai, quando tinha apenas 14 anos.

"Nunca tivemos homens por perto. Tens de aprender a martelar um prego na parede, pendurar as cortinas. Sei tudo sobre a plantação de batatas e de pepinos porque na Rússia é assim que tu sobrevives no inverno", contou, sublinhando que foi "chocante" ficar órfã na adolescência. No início da idade adulta, foi viver para Paris, lançando-se na moda.