Irina Shayk e Bradley Cooper chegam a acordo sobre guarda da filha

NTV Ontem às 22:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Após a separação, Irina Shayk e Bradley Cooper concordaram partilhar a guarda da filha sem necessidade de acordo formal assinado. O ex-casal concordou em viver na mesma cidade, Nova Iorque, nos Estado Unidos, de forma a simplificar a divisão da custódia de Lea De Seine, a filha em comum, de acordo com a imprensa internacional. A modelo e o ator não avançaram com o caso para tribunal visto que ambos concordaram em dividir de igual forma o tempo passado com a menina de dois anos, apesar de os horários de trabalho variarem todos os meses. A imprensa anunciou a separação […]