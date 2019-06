Irina volta ao trabalho depois da separação

Hoje às 19:25 Facebook

Modelo esteve na Islândia em sessão para marca italiana. Fotos são primeira aparição pública após deixar Bradley Cooper.

Irina Shayk esteve na Islândia para uma sessão de fotografias. A viagem aconteceu poucos dias depois de se saber que ela e o ator Bradley Cooper estão separados. Imagens partilhadas nas redes sociais foram a primeira aparição pública da modelo.

O fotógrafo Giampaolo Sgura e o agente Ali Kavousi, que é sócio-gerente da empresa Lions, fizeram companhia a Irina, 33 anos, na visita que fez ao parque nacional Skaftafell, na Islândia, local onde esteve em trabalho para a marca italiana de malhas Falconeri.

A modelo colocou, no fim de semana, imagens profissionais na sua conta no Instagram, tendo ontem voltado a revelar-se, em fato de banho, pela Intimissimi.

Foi na quinta-feira passada que Irina Shayk e Bradley Cooper, que têm uma filha de dois anos, anunciaram oficialmente a sua separação, depois de uma união que durou quatro anos.

Nem Irina nem Bradley vieram a público comentar o ocorrido, mas a Imprensa norte-americana aponta para uma decisão da modelo, que terá deixado a casa, desistindo da relação.

Os motivos estarão nas expectativas que Irina teria quanto ao casamento, coisa que o ator adiava devido ao seu trabalho.

Lady Gaga reage

Depois do anúncio do fim da união, voltaram os comentários de um possível romance de Bradley com Lady Gaga.

Num concerto em Las Vegas, a cantora decidiu reagir à polémica e pediu aos seus fãs para pararem com os rumores. E fê-lo de uma forma perentória: "Sejam queridos ou vão f****-se".

Foi com a estreia do filme "Assim nasce uma estrela", protagonizado por Lady Gaga e Bradley Cooper, que os rumores sobre um romance começaram a ganhar força. Na gala dos Oscars Irina esteve presente e assistiu a um concerto com os dois, depois de ter bloqueado o acesso da cantora nas redes sociais. Lady Gaga, na altura, já estava separada.