Irmã da princesa Beatriz da Holanda morreu aos 72 anos

A princesa Cristina da Holanda morreu, esta sexta-feira, vítima de cancro nos ossos. A irmã da rainha Beatriz tinha 72 anos. A tia do rei Willem Alexander perdeu a batalha que enfrentava contra o cancro há dois anos. O seu corpo será trasladado para o Koepel van Fagel, edifício localizado nos jardins do palácio, para a família dizer o último adeus. De acordo com o comunicado enviado pela casa real holandesa, a família está “profundamente consternada”. A princesa Beatriz afirmou ainda que Cristina era uma mulher com um “grande coração” e uma “personalidade vincada”. As duas princesas são irmãs de […]