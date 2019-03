Irmã de ex-One Direction encontrada morta em casa

Sara Oliveira Hoje às 15:23 Facebook

Louis Tomlinson chora a morte da irmã. Félicité tinha apenas 18 anos e foi encontrada morta em casa, alegadamente na sequência de um ataque cardíaco.

O jornal britânico "The Sun", indica que tudo aconteceu esta quinta-feira à tarde, no apartamento da irmã do músico dos ex- One Direction.

A publicação acrescentou que Félicité não estava sozinha quando se sentiu mal e que o 112 foi chamado.

Quando o socorro chegou ao local, a vítima já não apresentava sinais vitais e o óbito foi declarado na hora, aguardando agora o resultado dos exames.