Irmã de Georgina apaixonada por artista que esculpiu busto de Ronaldo

Depois dos rumores de que a cunhada de Cristiano Ronaldo era lésbica e que estava apaixonada por uma amiga, Ivana Rodríguez assumiu, na segunda-feira, o seu verdadeiro amor.

Ivana publicou uma fotografia no Instagram a abraçar o artista plástico Carlos García, que é o autor do novo busto de Ronaldo, exposto no aeroporto da Madeira.

Na legenda da imagem, a irmã de Georgina Rodríguez, de que é assistente, escreveu: "Tu. A minha casa, onde quer que seja", palavras que levaram os amigos a reagir, dando os parabéns ao casal.

Carlos García é próximo do futebolista da Juventus e amigo pessoal dos reis de Espanha, Filipe e Letícia.