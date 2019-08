Irmã de Georgina Rodríguez apaixonada por artista que criou o busto de CR7

NTV Hoje às 12:00, atualizado às 12:27 Facebook

Ivana Rodríguez está numa relação amorosa com o artista plástico, que criou o busto mais recente de Cristiano Ronaldo e que está no aeroporto da Madeira. O amor está no ar! A irmã de Georgina Rodríguez revelou, no perfil da rede social Instagram, que está atualmente a namorar com Carlos Garcia, que é amigo do internacional português. “Tu. A minha casa, onde quer que seja”, escreveu Ivana Rodríguez na legenda com que mostrou ao mundo que está num relacionamento, depois de a Imprensa internacional ter apontado que estaria apaixonada por uma amiga. View this post on Instagram Tú 🌹Mi hogar […]