Irmão de Anitta divulga falso esgotamento nervoso da cantora brasileira

Anitta descobriu que foi o próprio irmão a divulgar o esgotamento nervoso que, supostamente, lhe havia sido diagnosticado. Apesar de ver-se obrigada a adiar compromissos profissionais devido a um problema de saúde, a cantora desmentiu a alegada doença apresentada pela imprensa e revelou que o irmão, Renan Machado, iniciou todo o boato. De acordo com a intérprete, o comunicado foi divulgado pela própria equipa do Multishow a pedido do irmão. A descoberta foi feita quando Anitta regressou às gravações do programa “Anitta Entrou no Grupo” após ter cancelado a participação, na passada semana, devido a problemas de saúde. “Diziam que […]