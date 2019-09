Irmão de princesa Diana vende cópias de elogio fúnebre por 33 euros

NTV Hoje às 18:00, atualizado às 18:22 Facebook

Twitter

Partilhar

O conde Charles Spencer publicou o elogio fúnebre como livro intitulado “Earl Spencer’s Tribute to Diana, Princess of Wales” e cobra 22 euros para autografá-lo. Vinte e dois anos após o acidente ocorrido em Paris, os visitantes da propriedade de Althorp, onde Diana está sepultada, podem adquirir cópias do discurso na loja de presentes por 33 euros. Contudo, será cobrado um custo adicional por um autografo, de acordo com a imprensa internacional. Althorp esteve aberta ao público entre julho e agosto de forma excecional para assinalar o 22º aniversário da morte de Lady Di. Além das exposições, os interessados puderam […]