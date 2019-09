Isabel Angelino pronta para novos desafios após descanso no Algarve

NTV Hoje às 14:00, atualizado às 14:32 Facebook

Isabel Angelino despediu-se, esta quinta-feira, das mini-férias no Algarve, mostrando-se pronta para enfrentar novos desafios profissionais. Depois de ter estado quase uma semana a descansar em Loulé, onde aproveitou para apanhar banhos de sol e provar a gastronomia local, a apresentadora da RTP disse adeus à boa vida. Agora, a comunicadora prepara-se para voltar ao trabalho. “Hoje é dia de fazer a trouxa e partir. As férias acabam, mas os momentos ficam! De sorriso no rosto, estou pronta para novos desafios pessoais e profissionais!” escreveu a repórter no perfil de Instagram. View this post on Instagram Hoje é dia de […]