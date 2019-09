Isabel Figueira acorda rodeada de “muito amor”

NTV Hoje às 11:20, atualizado às 11:51 Facebook

Isabel Figueira acordou, esta quinta-feira, rodeada de “muito amor” com a presença dos dois filhos, Francisco e Rodrigo. A repórter do programa “Somos Portugal” (TVI) deixou-se fotografar quando estava na cama com os dois rebentos. O momento foi tão ternurento que a também atriz decidiu partilhar no perfil de Instagram. “Um bom dia com muito Amor”, pode ler-se na descrição. View this post on Instagram Um bom dia com muito Amor ❤️ #momentsbyisabella #amorincondicional #filhosdo❤️ A post shared by ¥ Isabella Figueira ¥ (@isabelfigueira.oficial) on Sep 18, 2019 at 11:43pm PDT Recorde-se que Rodrigo, de seis anos, é filho de […]