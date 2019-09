Isabel Silva treina para a maratona de Nova Iorque

NTV Hoje às 13:30, atualizado às 14:02 Facebook

Isabel Silva está a preparar-se para participar na maratona de Nova Iorque, nos Estados Unidos. A dar tudo nos treinos, a apresentadora tem partilhado esta fase com os fãs. Vício. É esta a relação que a profissional da TVI mantém com o desporto. Por isso, sentindo-se uma verdadeira atleta, Isabel Silva já só pensa no próximo desafio: a maratona de Nova Iorque. Os treinos têm sido intensos como a própria contou no perfil de Instagram. ” Os treinos de séries são, muitas vezes, os mais desafiantes na minha preparação. Principalmente quando elas são de 400m (uma volta à pista)… vezes […]