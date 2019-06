Isabela Valadeiro: "Cheguei a não ter dinheiro na conta"

JN Hoje às 18:13 Facebook

No elenco principal de "Golpe de sorte", na SIC, atriz relata dificuldades no começo da carreira.

Não mostra problemas em assumir que veio de uma aldeia do Alentejo, que os pais tiveram de trabalhar muito e que cresceu com a avó. Isabela Valadeiro, 22 anos, uma das protagonistas da série da SIC, "Golpe de sorte", admitiu, este sábado, a Daniel Oliveira e no "Alta definição", que passou por dificuldades quando veio estudar para Lisboa.

"Vinha de uma aldeia, era uma miúda meio bloqueada em alguns sentidos. Vir para a cidade, formatar-me e adaptar-me às circunstâncias é um despir", afirmou. "Nos primeiros meses na Escola de Atores senti que os meus colegas sabiam muito", acrescentou.

Também a nível financeiro Isabela enfrentou obstáculos, mesmo trabalhando numa loja. "Não dizia aos meus pais que não tinha dinheiro. Às vezes não tinha quase nada e não pedia. Passei semanas sem dinheiro quase nenhum na conta. Ia ao supermercado e às vezes não tinha grande coisa".

Hoje, a atriz lamenta ser "um bocado 'workaholic'" e não estar o tempo que queria com os amigos. E quanto à sua beleza, diz: "Acho que sou uma miúda acessível, não me acho a última bolacha do pacote".