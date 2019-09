Isabela Valadeiro de férias em família nos Açores

NTV Hoje às 13:15, atualizado às 13:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Isabela Valadeiro viajou na companhia do irmão até à ilha de São Miguel, nos Açores, para desfrutar de alguns dias de descanso. Com o fim das gravações da novela “Golpe de Sorte”, da SIC, a intérprete e o irmão, Tiago Valadeiro, aproveitaram cerca de quatro dias no meio na natureza para relaxar. A atriz partilhou, no perfil de Instagram, algumas fotografias e vídeos da viagem até ao meio do Atlântico. “Liberdade”, escreveu na descrição. View this post on Instagram Freedom 🙏🏼 #maisamor #riréomelhorremédio #earthisart A post shared by Isabela Valadeiro (@isabelavaladeiro) on Sep 13, 2019 at 2:37pm PDT Isabel Valadeiro […]