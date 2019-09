Isabela Valadeiro feliz com nomeação para Prémio Revelação nos Globos de Ouro

NTV Hoje às 13:00, atualizado às 13:21 Facebook

Isabela Valadeiro mostrou-se “feliz e agradecida” com a nomeação para o Prémio Revelação nos Globos de Ouro 2019, após ter dado o seu melhor na série “Golpe de Sorte”. A atriz mudou-se no início do ano da TVI para a SIC e esta decisão já está a dar frutos. É que Isabela Valadeiro está nomeada para a categoria Revelação no troféus mais reconhecidos da televisão em Portugal. “Estou muito feliz. Estou muito agradecida. Acho que não há melhor e maior reconhecimento do meu trabalho. E não era expectável”, confessou a intérprete em entrevista ao “Fama Show”. “Eu dou sempre […]