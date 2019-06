Isabela Valadeiro: "Se ganhasse o Euromilhões abria um negócio no Alentejo"

Margarida Fonseca Hoje às 20:33 Facebook

Atriz Isabela Valadeiro é "Telma" na nova série da SIC, jovem que quer ser famosa. Ao JN, disse que "Golpe de sorte" é um desafio diferente.

Aos 22 anos, Isabela Valadeiro diz estar a viver, na SIC, "um grande desafio", bastante diferente de tudo "o que tinha feito". É o primeiro trabalho que tem naquele canal, depois de ter estado na TVI a encarnar personagens em duas novelas.

A atriz, que já foi modelo e desfilou em Milão e em Paris, é, na série "Golpe de sorte", "Telma Garcia", uma jovem deslumbrada pelo mundo cor-de-rosa, que a leva a pensar na fama.

Filha de "Céu Garcia", uma vendedeira de fruta que ganhou 100 milhões no Euromilhões, "Telma" tenta lidar com a situação conforme vai vendo o que se faz nas redes sociais, não dispensando os jornalistas.

Ajudar quem precisa

Oferecia aos meus pais, ao meu irmão e restante família tudo o que eles merecem, sobretudo viagens, coisa que considero essencial na vida de cada um de nós

E se fosse a Isabela Valadeiro a ganhar esse prémio, o que fazia? A resposta surpreende: "Investiria num negócio meu, no Alentejo. Oferecia aos meus pais, irmão e restante família tudo o que eles merecem, sobretudo viagens, coisa que considero essencial na vida de cada um de nós. Ajudaria quem realmente precisa e há muita gente que precisa".

"Céu" é o papel que coube a Maria João Abreu, protagonista da história que junta outros nomes veteranos como Rui Mendes, João Raposo, Vítor Norte e Manuela Maria. Este elenco merece um comentário. "Todos são maravilhosos. Como pessoas e como profissionais. Aprendo todos os dias. São muito terrenos e verdadeiros. Pisar o mesmo plateau é claramente um golpe de sorte".

Ao lado da atriz, há na série atores da nova vaga da ficção nacional. Ângelo Rodrigues, que também é cantor, faz de filho de "Céu", logo irmão de "Telma", mas nada parecido no feitio.

Isabela não canta e das passarelas tem saudades, embora remate a seguir: "A representação [que começou a fazer aos 18 anos] é que me enche as medidas". Quanto a um novo amor, a artista diz que é assunto para pensar. "Tenho 22 anos, uma vida pela frente. A minha carreira é o meu foco. Não me esqueço, porém, que o amor é tudo".