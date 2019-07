Isabela Valadeiro sem pressa de se comprometer

Sara Oliveira Hoje às 09:02 Facebook

A vida corre bem a Isabela Valadeiro, atriz de 22 anos que soma sucesso como Telma Garcia na série da SIC "Golpe de sorte". A jovem encara o presente com confiança. As gravações terminam no fim deste mês, mas ela já sabe que integra a próxima aposta da estação de Paço de Arcos, mesmo não tendo contrato de exclusividade.

"Para já, há outros valores. E nunca sabemos o futuro. Também sou muito nova, há muito que viver, há muitas coisas a acontecerem. E ver atrizes da minha idade, da minha geração, a fazerem sucesso lá fora dá-me muito alento e faz-me sentir que estamos num bom caminho", afirmou.

Com o mais recente papel, "é diferente sair à rua, talvez pelo facto de o projeto ser um real sucesso". "Há muita gente que me conhece, os mais novos adoram a Telma e as suas vestes. Fico muito feliz por isso", contou a protagonista, em conversa com o JN, no Porto.

Telma é uma personagem muito diferente das que a atriz fizera antes (ainda na TVI) e chegou a assustar-se, mas a protagonista foi "ganhando confiança" e conquistou os portugueses.

Isabela Valadeiro não poupa elogios aos colegas do elenco, confessando que "passaria um ano ou dois anos a gravar este projeto". "Tenho ali uma outra família. A Maria João Abreu, a Carmem Santos, o Rui Mendes. Todos são extraordinários e receberam-me de braços abertos."

Nos últimos dias, tem corrido o rumor de que Isabela namora com o ator José Mata, assunto sobre o qual a beldade alentejana nada quis dizer, garantindo apenas que "o coração está bem". "Estou muito feliz", disse, reposicionando a conversa no trabalho. Curiosamente, a poucos metros estava o referido ator, que também recusou comentar a vida pessoal, dizendo apenas estar "muito bem". Os dois estiveram entre os convidados VIP do Festival da Comida Continente que, no fim de semana, dominou as atenções no Parque da Cidade do Porto.