Iva Domingues dá graças pelas melhoras do ex-namorado Ângelo Rodrigues

Após saber que Ângelo Rodrigues despertou do coma induzido, a apresentadora Iva Domingues, que namorou seis anos com o ator, agradeceu pela dádiva da vida.

O "prognóstico continua reservado" e Ângelo Rodrigues mantém-se nos cuidados intensivos do hospital Garcia de Orta, em Almada, mas há "francas melhoras". O ator está consciente e a esperança na sua recuperação une familiares e amigos.

O ator "já não se encontra em coma (induzido)", informou a agência que o representa na sexta-feira à noite. Embora discreta, Iva Domingues, com quem Ângelo namorou entre 2010 e 2016, voltou ao Instagram, desta vez para lembrar que "gratidão é reconhecer que a vida é um presente".

A apresentadora tinha antes colocado outra frase feita que, mesmo sem fazer referência direta ao artista, deixava perceber a intenção de o apoiar, recebendo em troca muitas manifestações de solidariedade dos seguidores.

Apesar do relacionamento ter chegado há muito ao fim, os dois mantêm uma amizade e Iva até fez um trabalho recentemente com Ângelo para o programa "Virar do jogo" que tem no canal 11.

Ângelo Rodrigues, de 31 anos, foi submetido a três intervenções cirúrgicas, na sequência de uma infeção grave que se generalizou. Os rins entraram em falência obrigando a hemodiálise.

A toma de injeções de testosterona é apontada como causa do quadro clínico que o colocou às portas da morte. Nada foi oficialmente confirmado, mas só a suspeita relançou o debate sobre a polémica do uso indevido de medicamentos com testosterona, principalmente em ginásios, reforçando a atenção das autoridades.