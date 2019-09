Iva Domingues dá os parabéns a Ângelo Rodrigues e recorda foto do namoro

NTV Hoje às 14:20, atualizado às 14:39 Facebook

Uma mensagem muito especial. Iva Domingues deu esta segunda-feira os parabéns ao ex-companheiro, Ângelo Rodrigues, que completou mais um aniversário. Internado no hospital com a infeção numa perna, o ator da SIC tem recebido várias mensagens de felicitações pelo 32.º aniversário, mas nenhuma outra será tão especial como a da ex-namorada, Iva Domingues. A apresentadora do Canal 11 deu os parabéns a Ângelo Rodrigues e recordou uma foto dos tempos de namoro. View this post on Instagram Fazes 32 anos e nunca fez tanto sentido celebrar este dia, como hoje. Estou aqui, e estarei sempre, a sorrir-te Parabéns, meu querido […]