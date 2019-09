Iva Domingues e Ângelo Rodrigues estreiam-se em novo programa

NTV Hoje às 12:20, atualizado às 12:52 Facebook

Twitter

Partilhar

O programa “Virar o Jogo”, do Canal 11, estreia, esta quinta-feira, com a apresentação de Iva Domingues. Ao seu lado nos primeiros episódios estará o ex-namorado, Ângelo Rodrigues. A apresentadora está a viver um misto de emoções. É que, apesar de ser dia de estreia do seu novo formato televisivo, o ator está no hospital internado desde agosto devido a uma infeção. “O Ângelo Rodrigues está ao meu lado neste projeto desde o início e, por isso, participa nas primeiras gravações”, começou por explicar Iva Domingues no perfil da rede social Instagram. View this post on Instagram Chegou o dia. […]