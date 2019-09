Iva Domingues: “Tenho estado com o Ângelo Rodrigues desde o primeiro minuto”

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 21:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Iva Domingues revelou, numa entrevista ao Canal 11, que tem estado sempre que pode com o ator e ex-namorado, Ângelo Rodrigues, que está internado desde o final de agosto no Hospital Garcia de Orta, em Almada. Depois de ter revelado que o intérprete participou nos preparativos para os primeiros programas de “Virar o Jogo”, a apresentadora contou agora que tem ido visitá-lo ao hospital. “O Ângelo está connosco desde a primeira hora. O Canal 11 fez-lhe esse desafio que ele aceitou no primeiro minuto, super entusiasmado. Ele está comigo, faz sonoplastia, faz as suas intervenções. No fundo está a co-apresentar […]