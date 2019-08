Iva Domingues vive dia “difícil” ao despedir-se da filha Carolina

NTV Hoje às 17:30, atualizado às 18:00 Facebook

Iva Domingues despediu-se, esta quarta-feira, da filha, Carolina, que regressou a Los Angeles, Estados Unidos. A apresentadora deixou um texto emotivo nas redes sociais. Depois de ter estado dois anos em território norte-americano a fazer companhia a filha, enquanto esta tirava o curso de Cinema, Iva Domingues teve de regressar a Portugal para aceitar o desafio de ser apresentadora do Canal 11. Agora, a comunicadora vai ficar sozinha porque a filha vai voltar para os Estados Unidos, segundo a Imprensa. Em jeito de despedida, a apresentadora partilhou um texto no Instagram. “Chegou o dia de voares sozinha, meu amor! Com […]