Ivete Sangalo assinala aniversário do filho mais velho

Ivete Sangalo assinalou publicamente o décimo aniversário do filho mais velho, Marcelo, com uma mensagem comovente. O filho mais velho da cantora brasileira completou dez anos, na quarta-feira, e para celebrar a data especial, Ivete Sangalo deixou uma declaração de amor a Marcelo, no perfil de Instagram. “O dia podia ter mais de 1000 horas e ainda assim acho pouco para estar contigo. O meu sonho está em ti! Quando chegaste a minha vida transformou-se numa festa e todos os dias eu sinto o quanto o teu amor me elevou. Amo-te mais que tudo que possas ver, sentir e pensar”, […]