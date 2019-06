Ivo e Chiquinho: Pés na terra e amor no ar

Ana Peixoto Fernandes e Glória Lopes Hoje às 19:30 Facebook

Concorrentes de "Quem quer namorar com o agricultor?" falam da experiência.

Começou a segunda temporada de "Quem quer namorar com o agricultor?", na SIC, e, entre os cinco concorrentes, Francisco Martins, de Navió, Ponte de Lima, destacou-se ao aparecer descalço a cavar a terra. Na freguesia, já há um grupo de apoio no Facebook para que encontre o amor. Ele diz que sim, que "anda no ar" e que há que agarrá-lo. E quanto à experiência diz: "Está a ser fixe". Em Pacó, Vinhais, Ivo Pires, que entrou na primeira temporada, continua sozinho. Quer dizer, tem a mãe, a dona Zélia, como companhia. De televisão nem falar. E não quer ser apontado como "o Ivo que procura namorada".

Pacó, Vinhais

"Só lhe aparecem doidas por fama e por dinheiro"

Ivo Pires Foto: DR

Depois do reality show, Ivo Pires regressou à vida de sempre, a de um homem do campo, exatamente a mesma que tinha antes da experiência em televisão. Voltou a Trás-os-Montes, onde nasceu e sabe que tem os pés assentes na terra. Mexeu no visual, deixou crescer a barba, mudou o perfil no Facebook. O que mais quer é que ninguém lhe fale em televisão, depois da vertigem do programa e da fama instantânea. Nem que lhe aponte o dedo : "Olha o Ivo que procura namorada".

"Meteu as mãos ao trabalho logo no dia em que chegou. Reentrou no quotidiano, no mundo do campo, do gado, de onde nunca devia ter saído", é o que os amigos dizem que o agricultor conta. Apesar de não ter encontrado uma noiva, continua a acreditar no amor e tem esperança que um dia destes esbarre com a mulher da sua vida. Por agora não tem ninguém em vista. Não será fácil, diz quem o conhece.

O ex-concorrente prefere não falar no programa. Porém, o JN conversou com alguém próximo, que está a par de tudo. "Só lhe aparecem doidas por fama e por dinheiro. Não é nada disso que ele quer. O Ivo quer uma mulher que o ame. A mãe dele já sabe como ele é e não ficou desiludida por ele voltar para casa sem mulher. Ela quer uma nora que ame o filho. Mas, claro, não é uma qualquer, uma que nem saiba cozer um ovo", contou a fonte.

O agricultor saiu desiludido do programa, pois nem sequer se divertiu, que era o seu objetivo principal. "Não foi como ele pensava. Tinha de ser como lhe diziam, por causa das audiências. Se ele soubesse, não teria participado", acrescenta a fonte, revelando que a própria casa onde decorreram as gravações em Paçó não é dele, nem da família.

Navió, Ponte de lima

"Dizem que sou labrego? Sou assim"

Francisco Martins Foto: DR

Gosta de andar descalço e em tronco nu, de trabalhar a terra, de criar animais e aventurar-se na vida. Francisco Martins, 37 anos, natural de Navió, Ponte de Lima, é um dos cinco agricultores que querem namorar na nova edição do programa da SIC. O "Chico de Navió", como é conhecido na terra, "Chico das aventuras", como ele próprio gosta de se apelidar, ou ainda "Chico Covinhas", alcunha de infância herdada do pai, destaca-se. Genuíno, brincalhão, aventureiro e sempre com a mãe, Maria, por perto, o agricultor não deixa ninguém indiferente. Ontem, o JN foi a Navió e deu com a "casa amarela" onde o agricultor vive e agora convive com as potenciais namoradas. "Se calhar vou arranjar uma. O amor anda espalhado pelo ar e a gente tem de o agarrar. Temos de o saber agarrar", disse cauteloso à porta, com a mãe à espreita. Perguntamos: "D.Maria, está contente?". Respondeu: "Estou. Gosto muito das mulheres. Por mim ficava com todas".

O filho diz para se calar que por agora não podem dar entrevistas. E acrescenta: "A experiência está a ser fixe. Já por isso sou o "Chico das aventuras". Gosto de coisas novas. Vale sempre a pena e tem sempre consequências, positivas ou negativas".

Na aldeia, todos o conhecem e, do carteiro ao presidente da Junta, seguem-no pela TV. "Sempre respeitei as mulheres e sempre vou respeitar", afirma o concorrente que confessa ter saudades de andar descalço e sem camisola: "Dizem que sou labrego, mas sou assim e não vou mudar", diz. Nas redes sociais, quem o conhece incentiva: "O Chiquinho de Navió anda à procura do amor? Força Chico".