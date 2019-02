Izabel Goulart tem 4,5 milhões de seguidores

JN Hoje às 20:08 Facebook

A modelo brasileira Izabel Goulart atingiu os 4,5 milhões de seguidores no Instagram, mas está longe dos 7,3 milhões que a portuguesa Sara Sampaio regista.

O "anjo" da Victoria Secret"s, que foi vítima de bulliyng por medir 1,77 metros (chamavam-lhe "girafa"), é das mais conceituadas top model da marca.

Izabel ficou noiva de Kevin Trapp, guarda-redes alemão que está, por uma temporada, de volta ao Eintracht Frankfurt, depois de ter sido cedido pelo Paris Saint-Germain.

O anúncio do noivado, que envolveu um anel com um pesado brilhante, vem firmar uma relação com dois anos e meio. Não há, ainda, data para o casamento, apesar de Kevinm já ter assumido que a modelo é a sua "futura esposa".