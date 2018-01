Já abriu o restaurante de Jamie Oliver em Portugal

Rosa Ramos Ontem às 22:31 Facebook

Fica no número 28 do Príncipe Real, em Lisboa, e começou a servir jantares esta sexta-feira, sem aviso prévio.

O restaurante do chef e estrela de televisão Jamie Oliver já abriu em Portugal. Chama-se "Jamie's Italian" e fica em Lisboa, na zona do Príncipe Real, numa antiga delegação do Deutsche Bank, no número 28, mesmo em frente ao jardim. Ainda se desconhece se está previsto que o célebre chef venha brevemente a Portugal para fazer "as honras da casa".

Da ementa fazem parte pizzas artesanais, massas caseiras, as famosas tábuas do chef e pratos sazonais de inspiração italiana. O espaço, cuja abertura aconteceu esta sexta-feira ao jantar, é descrito no site oficial como sendo "rústico" e tendo um "ambiente caloroso e acolhedor".

A decoração é semelhante à de outros espaços de Jamie Oliver e o restaurante tem três pisos. Os cozinheiros são portugueses e britânicos.

O "Jamie's Italian" foi fundado, em Oxford (Inglaterra) por Jamie Oliver e o seu mentor Gennaro Contaldo, em 2008. Entretanto, já existem mais de 60 restaurantes espalhados um pouco por todo o mundo.