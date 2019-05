Já é conhecido o nome do bebé real

JN Hoje às 17:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Nome de filho do príncipe Harry e de Meghan Markle foi revelado após visita da rainha Isabel II e do marido, Philip, duque de Edimburgo. Chama-se Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Foi na conta do Instagram dos duques de Sussex que a Casa Real anunciou, esta quarta-feira e poucas horas depois de mostrar o bebé, o nome do primeiro filho de Harry e de Meghan. A novidade só foi conhecida após a visita da rainha e do duque de Edimburgo, que ganham, assim, o seu oitavo bisneto.Também esteve presente a mãe de Meghan, Doria Loyce Ragland.