“Já li uma série de livros”. Jornalista Ana Sofia Cardoso “aprende” a ser mãe

Ana Sofia Cardoso utilizou parte do seu tempo livre este fim de semana para aprender mais sobre bebés. A jornalista da TVI levou consigo o namorado, Tiago Begonha. Grávida pela primeira vez, a também pivô do quarto canal tem procurado ler muito e praticar com bonecos para quando receber o seu filho nos braços estar preparada para qualquer situação. “Foi um fim de semana dedicado ao bebé. Já li uma série de livros, mas com o aproximar do nascimento sentimos necessidade de saber mais”, começou por escrever Ana Sofia Cardoso no perfil de Instagram. View this post on Instagram Foi […]