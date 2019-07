Já nasceu o primeiro filho da atriz Sofia Arruda

NTV Hoje às 15:06, atualizado às 15:15 Facebook

Sofia Arruda revelou que o seu filho, Xavier, nasceu, este domingo. A felicidade é tanta que a atriz está sem palavras para descrever este momento. A atriz de 31 anos recebeu, no final deste fim de semana, o primeiro filho, fruto da relação amorosa que mantém com o fisioterapeuta David Amaro. A boa-nova foi partilhada por Sofia Arruda no perfil de Instagram. “Dia 21.07.2019 às 23h29, nasceu o nosso Xavier! Não há palavras”, pode ler-se na descrição de uma fotografia em que a família aparece ainda no bloco operatório do hospital. View this post on Instagram Dia 21.07.2019 às 23h29, […]