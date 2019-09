Já nasceu o primeiro filho de Mariana Rocha

NTV Hoje às 13:45, atualizado às 13:55 Facebook

Mariana Ribeiro, mais conhecida como “Miss Fit” deu à luz a primeira filha, Alice, nasceu, no sábado. Nasceu a filha da blogger, fruto da relação que mantém com o jornalista desportivo Pedro Filipe Maia. A novidade foi partilhada por Mariana Ribeiro, no perfil de Instagram. “07.09.2019 A nossa maior benção! Só queremos agradecer todo o carinho que temos recebido! É um amor e emoções infinitas difíceis de partilhar. Estamos todos muito felizes!”, revelou na descrição da publicação. View this post on Instagram [ Alice ] ♡ 07.09.2019 A nossa maior benção! Só queremos agradecer TODO o carinho que temos recebido! […]